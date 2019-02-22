РИАМО - 22 фев. Более 15 миллионов квадратных метров недвижимости введено в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) столицы за шесть с половиной лет, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы.

«Больше всего сдано жилья – свыше 11,7 миллиона «квадратов». Еще 3,5 миллиона квадратных метров – это нежилые объекты. Стройкомплекс столицы по поручению мэра Сергея Собянина уделяет приоритетное внимание созданию рабочих мест, реконструкции и строительству дорожно-транспортной инфраструктуры и метро, возведению социальных объектов», – уточнил глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Он также подчеркнул, что с июля 2012 года в новой Москве построено более 60 соцобъектов, три четверти из которых – детские сады и школы.

«В этом году темпы строительства по-прежнему будут высокими. Планируем ввести не менее 2 миллионов квадратных метров недвижимости», – заключил Жидкин.

1 июля 2012 года границы Москвы увеличились примерно в 2,4 раза за счет присоединения 148 тысяч гектаров земли на юго-западе Подмосковья. К столице отошли городские округа Троицк и Щербинка, 19 городских и сельских поселений в Подольском, Ленинском и Наро-Фоминском районах и часть территории Одинцовского и Красногорского районов Подмосковья.

К 2035 году население новой Москвы достигнет 1,5 миллиона человек. Здесь будет создан 1 миллион рабочих мест, построены новые дороги, метро и линии скоростного трамвая.