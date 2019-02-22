РИАМО – 22 фев. В столичном районе Чертаново Южное введен в эксплуатацию жилой комплекс с учебным центром, на территории также разместили одноуровневую подземную автостоянку, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса с учебным центром и подземной автостоянкой на юге Москвы. Объект возведен по адресу: улица Чертановская, дом 59 (ЮАО, Чертаново Южное) за счет средств инвестора.

«Общая площадь 14-этажного ЖК – 11,3 тысячи квадратных метров. В комплексе 106 квартир. На первых нежилых этажах и встроенно-пристроенных помещениях общей площадью 5,4 тысячи квадратных метров разместятся коммерческие помещения, в том числе учебный центр на 52 места», – отмечается в сообщении.

Одноуровневая подземная автостоянка рассчитана на 71 машино-место. Здесь же организована зона для хранения велосипедов.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на жилых объектах. К проверкам жилого комплекса на Чертановской улице привлекались специалисты Центра экспертиз, которые провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – пояснил глава Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.