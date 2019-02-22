РИАМО – 22 фев. Более 100 тысяч жителей новой Москвы трудоустроились в своем округе в течение 6,5 лет, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

«В результате порядка 60% взрослого населения новой Москвы имеют возможность трудиться в границах своего округа», – сказал глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Он уточнил, что достойное трудоустройство обеспечено почти во всех сферах: инновационные и IT-технологии, перерабатывающая промышленность, производственные направления, логистика, топливно-энергетическое хозяйство, финансовая деятельность, транспорт, образование, медицина, социальные услуги, торговля.

«Наибольший прирост рабочих мест отмечен в поселениях Воскресенское и Марушкинское – в восемь и семь раз соответственно. Почти такой же показатель достигнут во Внуковском. В три раза выросло количество работающих в поселении Первомайское, в два раза в Московском, Десеновском и Щербинке», – уточнил Жидкин.

Он добавил, что около 100 тысяч рабочих мест обеспечит открытие административно-делового центра в поселке Коммунарка.

Кроме того, в новой Москве планируется создать около 20 технопарков, которые дадут большой прирост мест приложения труда.

«Эти темпы отвечают стратегической цели, обозначенной Генпланом столицы – создать в новой Москве к 2035 году 1 миллион рабочих мест», – заверил глава департамента.