РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 фев. В подмосковном Подольске последствия сильного снегопада на дорогах местного значения устраняют более 50 единиц спецтехники, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Последствия сильного снегопада продолжают устранять сотрудники подрядных организаций на дорогах местного значения. С 21 февраля они работают в усиленном режиме. Уборку проводят 54 единицы техники – девять комбинированных дорожных машин, 19 тракторов, восемь погрузчиков, 11 самосвалов для вывоза снега, шесть тракторов JCB, один грейдер, а также более 70 сотрудников подрядных организаций», – говорится в сообщении.

Для обработки дорог от наледи израсходовали 310 кубометров песко-соляной смеси. Работы продолжаются.