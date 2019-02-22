РИАМО – 22 фев. Движение для автотранспорта ограничили на нескольких участках в Кропоткинском переулке в центре столицы из-за реконструкции водопроводной сети до 15 марта, говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса Москвы.

«Участок 1-2: Кропоткинский переулок в районе дома 15-17, строение 1. Участок 3: Кропоткинский переулок в районе дома 13, строение 1. Участок 4: Кропоткинский переулок в районе дома 10. Участок 5: Кропоткинский переулок в районе дома 9-11. Участок 6: Кропоткинский переулок в районе дома 9. Период: с 18 февраля по 15 марта круглосуточно», – отмечается в сообщении.

В материале уточняется, что ограничения будут действовать на одной полосе.