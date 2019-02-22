РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 фев. Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поздравил жителей подмосковного Подольска с наступающим Днем защитника Отечества, он пожелал им здоровья, успехов во всех делах и начинаниях, бодрости духа, личного благополучия и отличной спортивной формы, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Для меня большая честь поздравить вас с праздником воинской славы, доблести, смелости, чести – Днем защитника Отечества! Этот праздник давно уже стал для нас не только символической, но и объединяющей датой. 23 февраля, по традиции, мы вместе вспоминаем тех, кто во все времена отстаивал неприкосновенность границ и интересы нашей страны», – сказал Фетисов.

Он также отметил, что защитники Отечества, которых сегодня чтят, всегда сражались и трудились, стояли с оружием в руках в тылу, на родной земле и далеко за ее пределами.

Депутат выразил глубокую признательность ветеранам и тем, кто преданно служит родине в наши дни. Он высказал уверенность, что нынешнее поколение военнослужащих достойно продолжает славные воинские традиции, заложенные предыдущими поколениями россиян. Также он пожелал всем доброго здоровья, успехов во всех делах и начинаниях, бодрости духа, личного благополучия и отличной спортивной формы.