РИАМО - 22 фев. Резкое потепление до плюс 2 градусов в Подмосковье и Москве сменит похолодание, которое закончится 23 февраля, 24 февраля в регионе ожидается сильная гололедица, сообщается на сайте «Метеовести».

«В Москве и Московской области в субботу морозно, сильный ветер, метель, температура днем около минус 5 градусов, в воскресенье ─ резкое потепление до плюс 2 градусов, мокрый снег с дождем», — говорится в сообщении.

В Московском регионе также ожидается сильная гололедица.

Ранее в Подмосковье и Москве на 23 февраля объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 15 метров в секунду.