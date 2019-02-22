РИАМО - 22 фев. По факту нападения на пешего инспектора ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» и его руководителя возбудили уголовное дело по статье 116 Уголовного кодека РФ («Побои»), нападавшим грозит до 2 лет тюрьмы, сообщается на сайте столичного паркинга.

«На Кожевнической улице 26 декабря было совершено нападение на пешего инспектора ГКУ «АМПП» и его начальника во время исполнения ими своих служебных обязанностей. Инспектор, находясь на маршруте, освободил от снега номера припаркованного в платной зоне автомобиля и сфотографировал их с помощью устройства фотофиксации. В этот момент подошли неизвестные и напали на пешего инспектора и его руководителя, который в этот момент осуществлял контроль за работой инспектора», – говорится в сообщении.

Очевидцы происшествия вызвали наряд полиции и скорую помощь. Одного из пострадавших отвезли в больницу, где ему была оказана медицинская помощь.

Сотрудники АМПП подали заявление в полицию. Нападавшего задержали, с него взяли подписку о невыезде.

«Как правило, нападения на наших сотрудников совершают владельцы премиальных марок автомобилей. Чаще всего это происходит тогда, когда пешие инспекторы освобождают номера автомобилей от посторонних предметов, мешающих произвести фотофиксацию», – пояснил заместитель генерального директора ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» Андрей Головатюк.

Он добавил, что эта работа относится к должностным обязанностям сотрудников, и те, кто пытается причинить вред их здоровью, будут нести полную ответственность в соответствии с законодательством РФ.