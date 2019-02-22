РИАМО – 22 фев. Руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков поздравил жителей Подмосковья с наступающим Днем защитника Отечества, он пожелал им мира, здоровья, счастья и благополучия, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Уважаемые жители Московской области! Примите мои искренние поздравления с одним из самых любимых в России праздников – Днем защитника Отечества!» – сказал Соков.

Он отметил, что первыми в этот день нужно чествовать военнослужащих Подмосковья.

«Высочайший профессионализм, постоянная боевая готовность, крепкий моральный дух, отличная физическая форма – все эти качества отличают вас, ведь за вами столица нашей Родины, ее сердце – город-герой Москва! Хочу заверить, что Госжилинспекция сделает все возможное, чтобы ваши дома были уютными и теплыми, быт – налаженным, чтобы ваши семьи жили в комфортных условиях», – подчеркнул Соков.

Он также пожелал сильной половине жителей Подмосковья здоровья, успехов и сил оставаться настоящими защитниками Отечества, своих родных и близких, своего жилья.

«Для этого нужно быть грамотными и активными собственниками и нанимателями, чувствовать ответственность за свои подъезды, дома, города», – сказал Соков.

Он также поздравил с наступающим праздником своих коллег – сотрудников Госжилинспекции Московской области.

«В нашем ведомстве погоны носят не только мужчины, но и женщины. Все мы вместе защищаем право жителей Подмосковья на безопасные и комфортные условия проживания. Благодарю вас за добросовестную службу!» – заключил Соков.