РИАМО - 22 фев. В Москве провели выборы нового президента Российского футбольного союза (РФС), им стал Александр Дюков, работавший в питерском «Зените», сообщает kp.ru.

«В пятницу, 22 февраля, в Москве прошли выборы нового президента РФС. Победу в них одержал фаворит предвыборной гонки – Александр Дюков. Дюков успел заручиться огромной поддержкой накануне выборов. Он известен футбольному миру по своей работе в питерском клубе «Зенит»», – отмечается в сообщении.

С 2008 года по 2017 год он был президентом «Зенита». За это время клуб выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА, трижды победил в России, дважды в Кубке России. Позднее Дюков возглавил совет директоров «Зенита».

«Понимаю, как много значит футбол для миллионов россиян, и искренне хочу, чтобы футбол в нашей стране развивался», – заявил Дюков, выступая на конференции.

В разное время РФС возглавляли Вячеслав Колосков, Виталий Мутко, Никита Симонян в должности исполняющего обязанности, Сергей Фурсенко, Николай Толстых, Александр Алаев в должности и исполняющего обязанности, Сергей Прядкин в должности исполняющего обязанности с 19 декабря 2018 года по сегодняшний день.