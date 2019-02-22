РИАМО – 22 фев. Около 20 торговых центров в Московском регионе проверяют из-за угроз взрывов, сообщает в пятницу ТАСС.

«Сообщения о минировании поступили в два ТЦ «Лента» в Реутове, а также в другие торговые, центры, расположенные в Балашихе и Орехово-Зуеве. Кроме того, заминированы несколько ТЦ в Москве, один из которых находится на Дмитровском шоссе», – отмечается в сообщении.

Кроме того, в некоторых организациях объявлена эвакуация, на место отправлены представители экстренных служб.

«В последние несколько дней неизвестные сообщали о минировании большого числа торговых центров и других объектов в Москве. Все сообщения оказались ложными», – добавляется в материале.

С января 2019 года в городах России началась очередная волна сообщений и звонков о «минировании» административных зданий и социальных объектов – от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов страны. Похожая ситуация случилась более года назад. Тогда массовые звонки о «минировании» учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года.

По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 – в Московской области.

По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от «минирований» составил 150 миллионов рублей. Всего было эвакуировано почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

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