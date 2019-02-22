РИАМО - 22 фев. Отклонения от проектной документации при проведении строительно-монтажных работ стали предварительной причиной аварии на участке канала имени Москвы, сообщил РИАМО в пятницу глава ведомства Герман Елянюшкин.

Десятого января в Тушинском тоннеле на северо‑западе Москвы обвалился грунт, на автомагистраль вынесло воду с песком и глиной. Тоннель располагается под земляной дамбой и руслом канала имени Москвы. Для работ на дамбе из канала спустили 330 тысяч кубометров воды.

«Да, действительно, уже зафиксированы отклонения от проектной документации при проведении строительно-монтажных работ. Ждем к 1 марта 2019 года заключения межведомственной комиссии», - сказал Елянюшкин.

Ремонт аварийного участка канала имени Москвы над Тушинским тоннелем должны закончить к 15 апреля, максимальная стоимость работ составит около 500 миллионов рублей.