РИАМО – 22 фев. Управляющая организация ООО «ПИК-Комфорт» после проверки областной Госжилинспекции устранила несколько нарушений в содержании жилого дома №44-Б по улице Советской Конституции в подмосковном Ногинске, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Жилищные инспекторы провели проверку по обращениям жителей вышеуказанного многоквартирного дома. В ходе выездной проверки они выявили, что в подвальном помещении на трубах частично отсутствовала теплоизоляция, имелись следы протечек системы канализации. Кроме того, на входных дверях в тамбуры подъездов отсутствовали самозакрывающие устройства, оконные рамы рассохлись, были не окрашены и имели неплотный притвор, а второй контур остекления на окнах частично отсутствовал.

«Управляющая компания ООО «ПИК-Комфорт» получила предписание об устранении всех выявленных нарушений. В адрес организации составили административный протокол о правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 9.16 КоАП РФ о несоблюдении лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов, требований о проведении обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности общего имущества собственников жилья», – говорится в сообщении.

По словам руководителя Госжилинспекции Московской области Вадима Сокова, контрольная проверка исполнения предписания показала, что сотрудники УК выполнили необходимые ремонтные работы и привели общедомовое имущество в надлежащее состояние.

«Тем не менее, за допущенные нарушения организации пришлось выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. Этой участи можно было бы избежать, если бы УК своевременно исполняла свои обязательства перед собственниками жилья», – отметил Соков.