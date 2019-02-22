РИАМО - 22 фев. В центре Москвы 23 и 24 февраля будет перекрыто движение на ряде улиц из-за праздничных демонстраций и митингов, говорится в сообщении пресс-службы информационного центра транспортного комплекса столицы.

«Перекрытия в связи с проведением демонстрации и митинга будут действовать 23 февраля с 9:00 на участке Страстного бульвара от улицы Тверская до улицы Большая Дмитровка», – отмечается в сообщении.

Как уточняется в материале, движение откроется по мере движения колонны.

Также движение будет перекрыто на участке Страстного бульвара от улицы Большая Дмитровка до улицы Петровка и на улице Петровка от Страстного бульвара до Театрального проезда 23 февраля с 11:40, а на участке Театрального проезда в районе пересечения с улицей Петровка с 12:45 до 13:00

«Перекрытия в связи с проведением демонстрации будут действовать 24 февраля на Страстном бульваре от улицы Тверская до улицы Петровка с 11:00 с открытием движения по мере продвижения колонны», – добавляется в сообщении.

Также движение будет перекрыто на внутренней стороне Петровского, Рождественского и Сретенского бульваров, проспекте Академика Сахарова с 14:00 с открытием движения по мере прохождения колонны.

На указанных участках будет действовать полное перекрытие с возможной корректировкой времени перекрытия сотрудниками ГИБДД.