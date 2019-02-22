Подмосковный город Видное в 2006 году был признан самым благоустроенным среди небольших городов России. Расположенный всего в нескольких километрах от МКАД, он остается одним из самых популярных для переезда молодых семей. Здесь строятся новые современные микрорайоны, один из лучших перинатальных центров в области и активная молодежная политика. Секретарь местного совета молодежи, 17-летняя жительница Видного Анастасия рассказала РИАМО, какие перспективы в городе у молодежи.

Влюбиться по уши и гулять по старому городу

Видное – это не тот город, где я родилась. Но я по уши влюбилась в него. Видное – это первая любовь, первая крепкая дружба, счастье родителей, когда я закончила школу с золотой медалью. В Видном мне хочется думать о будущем – хочется его действительно строить.

Я переехала в Видное чуть меньше десяти лет назад. Мой отец – пилот, и отсюда ему было удобно ездить на работу в аэропорт «Домодедово», который находится в 25 километрах от города.

Мы живем в 6-м микрорайоне, это новая часть города, которую даже называют «город в городе». За последние годы здесь появились красивые новые дома, и есть все для комфортной жизни.

Но весь шарм Видного – в старых райончиках. Ходят легенды о том, кто строил эти районы, говорят, что пленные немцы. Малоэтажные районы, утопающие летом в зелени – это и есть сердце города. Одна из самых старых и красивых улиц – Школьная, на которой была построена первая видновская школа. Сейчас на Школьной расположено здание администрации Ленинского района и города Видное, Дворец культуры, городская школа искусств и памятник В. И. Ленину.

Гулять по центру очень приятно – здесь много кафешек и ресторанчиков, даже шаурма на удивление вкусная!

Во время праздников Видное светится тысячами огней. Особенно красиво на Центральной улице, на ПЛК – так местные называют проспект Ленинского комсомола, на Советском проезде.

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Признаки провинции и новые ЖК

В последние годы город очень активно застраивался, на окраине Видного выросли, как новые города, огромные многоэтажные жилые комплексы. Центральная улица, которая когда-то действительно была в центре, сейчас уже находится где-то на окраине.

Несмотря на активную застройку, город пока остается сравнительно небольшим: из одного конца в другой можно дойти за час, даже меньше.

© из личного архива Анастасии © из личного архива Анастасии 1 из 2

Еще один «провинциальный» признак – все друг друга знают. Как минимум, один общий знакомый найдется у всех, хотя бы «шапочный». Другая особенность видновцев – люди в основном приветливые и отзывчивые.

Конечно, в Видном есть свои недостатки, как и в других городах. Например, почта работает медленно, в поликлинике большие очереди. Иногда на прием к врачу можно вообще не попасть, а иногда попадаешь за считанные секунды, как повезет. В Видном бывают проблемы с ремонтом и очисткой дорог от снега. Правда, я вижу определенный шарм даже в разбитых дорогах, хотя автолюбители меня не поймут!

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Гордиться танцорами и баскетболом

© из личного архива Анастасии

В нашем городе активно проводится молодежная политика, за что хочется сказать отдельное спасибо администрации Видного. Очень развита территориальная система советов молодежи. Есть молодежный совет при главе Ленинского района, который курирует много молодежных проектов. Я – секретарь территориального совета молодежи «Завидное». Мы проводим различные мероприятия для детей и подростков, всеми силами стараемся разнообразить жизнь нашего небольшого города.

Молодежи в Видном точно есть чем заняться. Очень много мероприятий проводится в кинотеатре «Искра». Мест для посиделок тоже хватает. Например, молодежь тусуется в Pronto в ТЦ «Курс», который находится в центре города. А из хороших ресторанов я бы посоветовала «Лесной».

В Видном можно найти практически любую спортивную секцию, причем видновцы добиваются больших результатов в некоторых дисциплинах.

Например, местный танцевальный клуб «Звездный вальс» известен далеко за пределами Видного, коллектив часто побеждает в разных чемпионатах по танцевальному спорту, а недавно стал абсолютным победителем на Чемпионате Москвы. Любой желающий может присоединиться к клубу и научиться танцевать латину, хип-хоп или спортивно-бальные танцы.

В городе есть и свой женский баскетбольный клуб «Спарта энд К». Сейчас это один из самых титулованных клубов в России и в Европе.

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Подрабатывать в ивент-индустрии и поступать в Москву

© из личного архива Анастасии

В Видном есть хорошие гимназии и лицей, также достаточно средних общеобразовательных школ и в старой, и в новой части города.

В прошлом году я закончила СОШ №9. У нас были хорошие учителя, которые с любовью и пониманием относятся к своему делу, и в целом атмосфера в школе была достаточно уютной. Учителя поддерживали своих учеников, помогали нам решать какие-то личные проблемы.

Пока я никуда не поступила. Решила взять год для себя и решить, чего хочу на самом деле, и родители меня в этом поддержали. Я устроилась на работу, но пока не знаю, временной она будет или постоянной.

Студенты у нас могут найти неплохую подработку. Например, в различных общественных организациях или в ивент-индустрии.

В Видном есть вуз – Московский региональный социально-экономический институт. Для тех, кому просто надо получить «корочку» или отсрочку от армии, это хороший выход. Цены на образование там на порядок ниже, чем в вузах Москвы. Есть социальные программы, и это выход, например, для многодетных семей. В Видном их достаточно много, и не у всех есть возможность отправлять детей в престижные московские вузы.

Но все же я однозначно за высшее образование в Москве. Считаю, что только это гарантирует успешную карьеру в будущем. Я планирую поступить в московский вуз, правда, пока не определилась, в какой.

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Слишком много машин

© из личного архива Анастасии

Ездить в Москву учиться или работать для видновцев не проблема – так делает почти весь город. До метро совсем не далеко, но из-за утренних и вечерних пробок на дорогах Видного бывают проблемы. В крупных новых ЖК, где очень много людей и машин, можно целый час выезжать только из своего двора!

Добраться до Москвы можно несколькими способами. Я обычно еду на 471-м автобусе, который идет до станции метро «Домодедовская». Есть и другие маршруты – до метро «Аннино», «Красногвардейской», «Кантемировской». Также удобно пользоваться станцией железной дороги «Расторгуево» и доехать на электричке до Павелецкого вокзала.

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Экскурсии к Ленину и реабилитация Купелинки

В целом город Видное очень зеленый, особенно его старая часть. Хотя лесные зоны есть и в новой части города. На территории нашего 6-го микрорайона есть березовая роща. Она тянется так далеко, что до конца я еще ни разу не доходила! Там есть несколько живописных оврагов, где летом можно позагорать на природе и полюбоваться видами.

В микрорайоне Купелинка можно устроить пикник и пожарить шашлыки, для этого там есть специальные оборудованные зоны.

А вот с купанием летом у нас проблемы. Есть маленькие прудики и речка Купелинка, но купаются там только смельчаки. Качество воды в этих водоемах вызывает большие сомнения. И в ближайшее время власти обещают провести экологическую реабилитацию нашей речки Купелинки, которая сильно загрязнена из-за незаконных сбросов и в 2018 году была признана проблемным объектом.

В окрестностях Видного можно найти разные варианты активного досуга. Примерно в получасе езды от Видного находится дворянская усадьба Суханово конца 18 – начала 19 века. Сейчас она не в лучшем состоянии, но прогулки по парку и виды на каскадные пруды там просто великолепные!

Рядом с Видным находятся и знаменитые Горки Ленинские. Горки известны тем, что там провел последние годы жизни Ленин. Кроме прогулок по живописному усадебному парку, те, кто родился в нулевых и почти ничего не слышал о Ленине, будет очень любопытно посетить научно-культурный центр «Музей В.И. Ленина» - необычный объект в форме куба, похожий на греческий парфенон. Внутри проводятся познавательные экскурсии, а на территории периодически устраивают выставки современного искусства.

И все же, при всей своей любви к Видному, признаюсь, что в будущем я, скорее всего, тут не останусь. Это прекрасный город для спокойной жизни, но особых перспектив для роста тут нет.

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