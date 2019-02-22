РИАМО – 22 фев. Московская городская избирательная комиссия планирует задействовать на выборах в Мосгордуму порядка 3,6 тысячи избирательных участков, из которых 200 будут образованы по месту пребывания горожан, сообщает РИА Новости.

«Всего в конце прошлого года было сформировано 3390 участковых избирательных комиссий по месту жительства, в них назначено 43,7 тысячи человек. Также будет использоваться до 200 избирательных участков, образуемых по месту пребывания – в основном это больницы и следственные изоляторы. То есть общее количество избирательных участков в Москве составит около 3,6 тысячи», – сказал председатель комиссии Валентин Горбунов.

Он подчеркнул, что на каждом участке будет организована работа наблюдателей и видеонаблюдение.

«На каждом участке, образованном по месту жительства, так называемых «открытых участках», будут установлены по две камеры видеонаблюдения. Также видеонаблюдение традиционно организовывается и в помещениях 128 территориальных избирательных комиссий, действующих в Москве», – добавил глава столичного избиркома.

На участках для голосования в больницах и следственных изоляторах видеонаблюдение применяться не будет по этическим причинам, отметил Горбунов.

В Мосгордуму VI созыва, полномочия которой действуют с 2014 по 2019 год, вошли 45 депутатов. Выборы депутатов в думу следующего созыва пройдут 8 сентября 2019 года. На организацию и проведение выборов из бюджета столицы выделено свыше 600 миллионов рублей.