РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 22 фев. Голосование по выбору территории для благоустройства в подмосковных Люберцах продлится на интернет-портале «Добродел» до 27 февраля, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«До 27 февраля на интернет-портале «Добродел» проходит голосование по выбору общественных территорий для благоустройства одной из них в 2020 году. Торопитесь принять активное участие в выборе общественной территории для благоустройства в 2020 году, только от вас зависит красота и комфорт нашей малой родины», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что в числе предлагаемых общественных пространств могут быть парки, скверы, пешеходные зоны, центральные улицы и площади. Территория, которая наберет наибольшее количество голосов жителей, будет благоустроена в первоочередном порядке в следующем году. Работы пройдут в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».