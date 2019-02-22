РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 фев. Сотрудники Государственной жилищной инспекции Московской области проведут прием жителей Подольска 27 февраля на базе общественной приемной 27 февраля с 10:00 до 13:00, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В среду, 27 февраля, на базе общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления в Подольске состоится очередной прием граждан. В соответствии с утвержденным руководителем администрации губернатора Подмосковья графиком в этот день прием проведут уполномоченные сотрудники Государственной жилищной инспекции Московской области», – говорится в сообщении.

Прием проведут с 10:00 до 13:00 в режиме видеоконференцсвязи по адресу: Подольск, улица Кирова, дом №4 (1 этаж, со стороны концертного зала), без предварительной записи.

Дополнительную информацию можно будет получить по телефону: 55-57-00.