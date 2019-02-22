РИАМО – 22 фев. Минюст России по поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева проработает вопрос о запрете специальных кабин для подозреваемых, обвиняемых и подсудимых в залах заседаний судов, сообщает Газета.ru.

«Он (Медведев – ред.) также поручил внести соответствующие предложения с учетом тех затрат, которые необходимы для реализации этой инициативы, а также предоставить отчет о возможных источниках финансирования», - говорится в сообщении.

Срок — до 1 апреля 2019 года.

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