РИАМО – 22 фев. Начальник оперативно-разыскной части уголовного розыска №1 ГУ МВД России по Московской области подполковник полиции Анатолий Печкуров 25 февраля проведет прием граждан в подмосковной Электростали, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Подмосковью.

Во время приема будут обсуждаться вопросы, касающиеся компетенции правоохранительных органов.

«Двадцать пятого февраля с 16:00 до 18:00 в общественной приемной главы городского округа Электросталь по адресу: проспект Ленина, дом №44/14, состоится прием граждан. Его будет вести начальник оперативно-разыскной части уголовного розыска №1 ГУ МВД России по Московской области подполковник полиции Анатолий Печкуров», – говорится в сообщении.

Все желающие с 09:00 до 18:00 смогут предварительно записаться на прием по телефонам: 8(496)573-48-25 и 8(496)573-20-18.