РИАМО – 22 фев. Специалисты-взрывотехники совместно с кинологической службой проверяют территорию торгового центра «Шоколад» на 2-м километре МКАД, сообщил Реутовскому информагентству оперативный дежурный Единой диспетчерской службы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций подмосковного Реутова.

«Около 11 часов утра 22 февраля неизвестный позвонил по телефону торгового центра и сообщил о якобы заложенном в одном из магазинов взрывном устройстве. В дежурные службы города информацию об инциденте передал начальник охраны торгового центра. Он же инициировал эвакуацию посетителей», – сказал собеседник агентства.

По данным Реутовского информагентства, в настоящее время на месте работают все экстренные службы города, проверку помещений проводят специалисты-кинологи.

Статья №207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.