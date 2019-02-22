РИАМО – 22 фев. Семинар для учителей прошел в рамках совместного проекта сторонников партии «Единая Россия» и лаборатории Касперского в подмосковном Реутове, он призван обучить педагогов правилам поведения в интернет-сети и передать эти знания детям, сообщил в пятницу Реутовскому информагентству секретарь местного отделения «Единая Россия» Станислав Каторов.

«Реализация проекта «Безопасный интернет» начата в Реутове в мае 2018 года. Лекции для педагогов уже прошли в четырех школах города. По задумке организаторов, после презентации проекта полезной информацией с родителями поделятся уже сами школьные преподаватели на родительских собраниях. А в скором времени реутовские единороссы пройдут углубленное обучение по программе безопасности и затем продолжат проведение занятий в школах», – сказал Каторов.

По его словам, вопросы кибербезопасности сегодня выходят во главу угла: предоставленного самому себе ребенка на просторах Интернета могут поджидать: негативная информация, мошенничество, интернет-преступления.

В случае возникновения проблем любой человек может получить бесплатно и анонимно квалифицированную помощь психолога. Телефон доверия для детей, подростков и их родителей: 8(800)200-01-22. Телефонный трафик оплачивается фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

По данным исследований специалистов, 56 % российских детей находятся в сети постоянно – намного больше, чем их ровесники в США или Европе, где существуют ограничения. Например, по европейским законам, пользоваться некоторыми мессенджерами можно лишь с 13 лет.