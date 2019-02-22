РИАМО – 22 фев. Рабочий день в пятницу будет коротким из-за празднования Дня защитника Отечества 23 февраля, при этом дополнительного выходного в феврале не будет, сообщает РИА Новости.

«Работники со стандартным пятидневным графиком смогут закончить трудовой день на один час раньше», – говорится в сообщении.

Дополнительного выходного в феврале не будет, его перенесли на 10 мая.

Следующие долгие выходные ожидают россиян 8-10 марта в честь Международного женского дня. Затем страна будет отдыхать 1-5 мая в честь Дня весны и труда и 9-12 мая из-за Дня Победы.

Кроме того, длинные выходные будут в ноябре в честь Дня народного единства.