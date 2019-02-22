РИАМО – 22 фев. Пожарные ликвидировали возгорание в квартире в подмосковном Ногинске, в результате происшествия никто не пострадал, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В пятницу в 09:49 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Богородский городской округ, город Ногинск, улица Бабушкина, дом 2, квартира 1.

«В 10:09 - ликвидация пожара. Пострадавших нет. Привлекаемые силы и средства: 10 единиц техники, 25 человек», – отмечается в сообщении.

Спасатели напоминают, что при возникновении ЧС не стоит поддаваться панике.