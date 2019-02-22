РИАМО – 22 фев. Олимпийские чемпионы 26 февраля проведут мастер-класс для детей-сирот из Подмосковья, мероприятие пройдет в Одинцове, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«26 февраля в Одинцове пройдет «Спартакиада Ларисы Лазутиной». В ней примут участие более 100 воспитанников 14 детских домов Подмосковья», – отметила Забаралова.

По ее словам, это мероприятие становится для региона ежегодным.

«Ребята получат мастер-класс от Олимпийской чемпионки Ларисы Лазутиной и вместе с ней пройдут по лыжной трассе. Принять участие в спартакиаде и поддержать детей также приедут знаменитые Олимпийские чемпионы Александр Легков, Алексей Петухов, Никита Крюков. Для ребят это прекрасная возможность перенять спортивный опыт заслуженных спортсменов», – резюмировала Забралова.