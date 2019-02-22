РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 фев. Культурно-информационный медиацентр с кинотеатром планируют построить на границе микрорайонов Кузнечики и Подольские просторы городского округа Подольск, также возведут ряд других социальных объектов, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации городского округа.

«В соответствии с проектом планировки территории микрорайона Подольские просторы многофункциональный культурно-информационный медиацентр с кинотеатром будет расположен на пересечении улиц 43-й Армии (микрорайон Подольские просторы – ред.) и Генерала Варенникова (микрорайон Кузнечики – ред.). Рядом с ним построят парковку для автотранспорта посетителей кинотеатра», – говорится в сообщении.

Также в соответствии с проектом планировки территории расположенного рядом с Подольскими просторами микрорайона Кузнечики, южнее Никольского храма запланировано строительство гимназии (воскресной школы) на 550 мест общей площадью порядка 7,9 тысячи квадратных метров. Северо-западнее – объект с помещениями клубного типа на 1,9 тысячи мест, библиотека, выставочный зал и школа искусств на 500 мест общей площадью порядка 21,9 тысячи квадратных метров.