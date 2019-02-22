РИАМО - 22 фев. В Подмосковье и Москве на 23 февраля объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 15 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы из-за ветра его объявили на 21 час.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Костромской, Владимирской, Рязанской и Орловской областей.

В Московском регионе 23 февраля ожидается переменная облачность, днем местами пройдет небольшой снег, местами прогнозируется гололедица. Ночью порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Температура ночью составит минус 14-12 градусов, днем - минус 7-5.