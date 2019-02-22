РИАМО (БАЛАШИХА) – 22 фев. Волонтеры перевели двух малообеспеченных жителей Балашихи, ветерана Великой Отечественной войны Зейнап Юсипову и ветерана труда Юрию Скорнякову, на цифровое телевещание, установив им внешние приставки, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

С 15 апреля 2019 года Московская область переходит на цифровое телевещание. Если домашний телевизор выпущен позже 2013 года, то он автоматически должен поддерживать необходимый современным требованиям цифровой формат.

«Волонтеры установили двум малообеспеченным ветеранам из Балашихи – Зейнап Юсиповой и Юрию Скорнякову приставки для перехода на цифровое телевещание. Мы готовы помочь подключить такие приставки всем малообеспеченным пенсионерам, ветеранам и инвалидам, которые в этом нуждаются», – сказала председатель общественной палаты Балашихи Елена Жарова.

Она добавила, что волонтерами выступили студенты Балашихинского техникума. Они выполнили подключение приставок и настроили на телевизорах новые каналы. На подключение одного внешнего устройства им потребовалось около 10 минут.

Юсипова отметила, что ведет активный образ жизни, занимается скандинавской ходьбой и любит смотреть телевизор.

«Конечно, без телевизора никак. Вечером мы с дочкой часто его смотрим. Любим старые советские фильмы, культурные программы, новости. Недавно услышали, что можно приставку подключить, обратились в управление социальной защиты Балашихи. Теперь наш старый телевизор, которому почти 15 лет, работает совсем по-другому», – сказала Юсипова.

Также в рамках акции «Твори добро» волонтеры поздравили ветеранов с наступающим Днем защитника Отечества.

Заявление на материальную помощь для установки приставки с возможностью перехода на цифровое телевещание в управление социальной защиты населения городского округа подали около 20 малообеспеченных семей Балашихи.