РИАМО – 22 фев. Расписание электричек Горьковского направления Московской железной дороги изменится с 25 по 27 февраля в связи работами по развитию инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Железнодорожники продолжают работы по развитию Горьковского направления МЖД в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД», предусматривающей строительство четвертого главного пути на участке Москва – Железнодорожная.

«В ночь с 25 на 26 и с 26 на 27 февраля, на станции «Реутово» Горьковского направления МЖД железнодорожники проведут плановые путевые работы. Технологическое окно назначено преимущественно в ночное время с 21:30 до 07:00, чтобы сохранить привычное расписание и количество пригородных поездов в самое популярное для поездок время», – отмечается в сообщении.

На период работ движение поездов на участке Кусково – Железнодорожная будет осуществляться по одному пути в реверсивном режиме – поезда будут поочередно пропускаться в обе стороны.

В связи с этим внесены изменения в график движения электричек. Так, из расписания выведены несколько пригородных поездов, курсирующих между Москвой и микрорайоном Железнодорожный городского округа Балашиха, городскими округами Реутово и остановочным пунктом «Крутое» (Орехово-Зуево).

У некоторых электропоездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте.

«Корректировки коснутся следующих остановочных пунктов: «Серп и Молот», «Чухлинка», «Кусково», «Новогиреево», «Никольское», «Салтыковская», «Кучино», – перечисляется в материале.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к строительным работам и внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».