РИАМО – 22 фев. Полицейские подмосковного Наро-Фоминска задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи из квартиры на сумму более 230 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД по Московской области.

В дежурную часть УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу поступило заявление от местного жителя о краже его имущества из квартиры, расположенной в одном из домов на улице Рижская в Наро-Фоминске. Сумма материального ущерба составила более 230 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 43-летний житель одной из республик ближнего зарубежья. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.