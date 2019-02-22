РИАМО - 22 фев. Boeing 737 авиакомпании «Победа» ушел на второй круг по метеоусловиям, при этом никакой угрозы безопасности и повреждения хвостовой части самолета в столичном аэропорту «Внуково» не было, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы авиакомпании.

Ранее СМИ сообщили о том, что во «Внукове» из-за сильного ветра «едва не разбился» самолет «Победы», следовавший из Самары в Москву. Из-за погодных условий пилоты не смогли посадить лайнер с первого раза и ушли на второй круг. Во время посадки самолет сильно качнуло из-за ветра и хвостовая часть фюзеляжа «проехалась» по взлетно-посадочной полосе, чего пилоты якобы на заметили.

«Это абсолютная чушь, никакой угрозы безопасности не было и быть не могло, как и повреждения хвостовой части. Абсолютно штатная ситуация, речь идет о специальном резиновом ограничителе, защищающем фюзеляж в случае посадки при неблагоприятных метеоусловиях. Уже сегодня борт будет допущен к рейсам», – сказал собеседник агентства.

По его словам, уход борта на второй круг был обусловлен плохими метеоусловиями.

«Уже после посадки при осмотре зафиксировали необходимость смены хвостовой пяты. На посадке был сильный сдвиг ветра, поэтому пошли на второй круг», – заключил представитель пресс-службы «Победы».