РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 фев. Свыше 700 дорожных рабочих подмосковной Балашихи очищают от снега улицы городского округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В связи с сильными снегопадами коммунальные и дорожные службы Балашихи работают в усиленном режиме. На данный момент к уборке привлечено более 700 человек», - сказал первый заместитель главы Балашихи Алексей Коваль.

Он добавил, что также в уборке дворов и улиц от снега задействовано 135 единиц спецтехники.

В первую очередь от снега очищают маршруты следования общественного транспорта, а также подходы к социальным объектам, жилым домам, пешеходным переходам, железнодорожным станциям и автобусным остановкам. Тротуары обрабатывают противогололедной смесью.