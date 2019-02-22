РИАМО - 22 фев. В кассы Московского метрополитена в День защитника Отечества поступят 400 тысяч проездных билетов «Единый» с надписью «С 23 Февраля!», сообщила заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

В пятницу на станции Московского метрополитена «Воробьевы горы» открылась выставка «Воин-победитель», она приурочена к празднику Дня защитника Отечества.

«Мы также подготовили сюрприз для наших пассажиров - мы выпускаем специальную лимитированную коллекцию для наших метрофанатов - билет «Единый», который тоже оформлен в дизайне, посвященном 23 Февраля», - сказала Темникова.

Как отмечается в справочном материале, ко Дню защитника Отечества метро выпустит тематические проездные билеты «Единый», тираж которых составит 400 тысяч экземпляров. Праздничные билеты «Единый» на одну и две поездки начнут продавать в кассах метро с 23 февраля. На лицевой стороне билета изображен армейский жетон с цифрой «23», а на оборотной стороне надпись – «С 23 Февраля!».

День защитника Отечества отмечается 23 февраля. Эта дата была установлена федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России», принятым Государственной думой и подписанным президентом РФ Борисом Ельциным 13 марта 1995 года.