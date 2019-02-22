РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 22 фев. В подмосковных Люберцах суд признал виновной в подстрекательстве и пособничестве к приготовлению убийства знакомой 42-летнюю местную жительницу Татьяну Ибрагимову, говорится в сообщении пресс-службы ГУ СК России по Московской области.

Следствием и судом установлено, что в начале 2018 года Ибрагимова из личной неприязни стала искать человека, готового убить за вознаграждение ее 53-летнюю знакомую. О ее преступных намерениях стало известно правоохранительным органам. После этого все разговоры и встречи между Ибрагимовой и выступившим в роли исполнителя убийства оперативным сотрудником проходили под контролем.

«В Люберецком округе женщина признана виновной в подстрекательстве и пособничестве к приготовлению убийства знакомой по найму. Собранные следственным отделом по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 42-летней Татьяне Ибрагимовой. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Подстрекательство и пособничество к приготовлению убийства по найму», – говорится в сообщении.

За совершение убийства своей знакомой Ибрагимова предложила «исполнителю» денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей, выплатив четыре тысячи рублей в виде предоплаты и пообещав передать оставшуюся честь денежных средств после совершения убийства.

Двадцать третьего марта 2018 года в ходе встречи «исполнитель» передал Ибрагимовой фотографии с изображением инсценировки убийства, а также личные вещи потерпевшей в качестве доказательств якобы совершенного преступления. После передачи оперативному сотруднику части оставшейся суммы денег в размере пять тысяч рублей женщина была задержана.

В ходе предварительного следствия Ибрагимова признала свою вину в полном объеме и раскаялась в содеянном.

«Приговором суда ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», – заключается в материале.