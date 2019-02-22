РИАМО – 22 фев. ДТП с участием двух трамваев и легкового автомобиля произошло вечером 21 февраля в столичном районе Коптево, сообщает РИА Новости.

«Легковой автомобиль врезался в трамвай, после чего с автомобилем столкнулся другой трамвай, следовавший по соседнему пути», – говорится в сообщении.

В результате столкновения в одном из трамваев упала пассажирка и получила травмы. В легковом автомобиле пострадавших нет.

Полиция выясняется все обстоятельства и определяет виновника произошедшего.