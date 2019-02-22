РИАМО – 22 фев. Посетителей торгового центра «Лента» в подмосковном Реутове эвакуируют из-за угрозы взрыва, передает ТАСС.

«Неизвестный сообщил о том, что в торговом центре «Лента», расположенном на Юбилейном проспекте неподалеку от метро «Новокосино» в городе Реутов, заложено взрывное устройство. На место прибыли экстренные службы. Ведется эвакуация посетителей и персонала ТЦ», – сообщил собеседник агентства.

В последние несколько дней неизвестные сообщали о минировании большого числа торговых центров и других объектов в Москве, во всех случаях эта информация не подтвердилась.

С января 2019 года в городах России началась очередная волна сообщений и звонков о «минировании» административных зданий и социальных объектов – от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов страны. Похожая ситуация случилась более года назад. Тогда массовые звонки о «минировании» учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года.

По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 – в Московской области.

По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от «минирований» составил 150 миллионов рублей. Всего было эвакуировано почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.