РИАМО – 22 фев. Порядка 478 миллиардов рублей составил общий объем взносов граждан, страхующих жизни, по итогам прошлого года, рост составил 32,8%, сообщил журналистам в пятницу президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

«Цифры впечатляют, 478 миллиардов рублей - это весомый кусок всего объема страхования в Российской Федерации, если быть точным, то это больше трети», - сказал Юргенс.

Как уточняется в пояснительном материале, структура сборов по страхованию жизни в 2018 году выросла с 59,9% до 61%, кредитного страхования - с 19,7% до 20%, накопительного страхования жизни снизилась с 15,1% до 14%.