РИАМО - 22 фев. На станции Московского метрополитена «Воробьевы горы» открылась выставка «Воин-победитель», она приурочена к празднику Дня защитника Отечества, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

«В преддверии этого замечательного праздника 23 Февраля, Дня защитника Отечества, мы решили сделать подарок и сюрприз для наших пассажиров. Как вы знаете, Московский метрополитен развивается не только как транспортное предприятие, но и как одна из самых интересных культурных площадок города. Поэтому сегодня здесь, на станции «Воробьевы горы», мы открываем совместно с нашими партнерами, с музеем Победы, замечательную выставку, которая приурочена к 23 Февраля», - сказала заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Экспозиция создана на основе фондовых коллекций музея Победы. Выставка будет работать до 4 марта.

Как отмечается в справочном материале, на выставке «Воин-победитель» представлено около 50 плакатов, созданных советскими художниками в годы Великой Отечественной войны. Агитационная графика Ираклия Тоидзе, Виктора Корецкого, Алексея Кокорекина, Виктора Иванова, Кукрыниксов стала одним из символов военной эпохи и широко известна во всем мире.

Экспонаты разместили в десяти стеклянных колбах, расположенных прямо на платформе станции метро «Воробьевы горы». В каждой из них установлены оригинальные авторские плакаты военного времени. Экспозицию дополняют форменная одежда и макеты оружия 1940-х годов.