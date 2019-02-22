РИАМО - 22 фев. Компания «Паскаль Медикал» увеличивает выпуск продукции для нужд российских медицинских учреждений и выходит на международный рынок, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Резидент особой экономической зоны «Дубна» компания «Паскаль Медикал» в 2019 году намерена увеличить объем выпуска шприцев однократного применения до запланированных проектом 10% от потребностей здравоохранения России и расширить географию поставок инновационной продукции, в том числе, за рубеж. Будет расширяться и география поставок медицинской продукции», – отмечается в сообщении.

В ходе визита в Дубну главы управления экономической зоны Суэцкого канала Мухаба Мамиша переданы образцы продукции компании, и в ближайшее время руководство «Паскаль Медикал» планирует обсудить коммерческие условия по поставкам одноразовых шприцев в Египет.

«Главная особенность продукции нашего завода – ее соответствие высоким требованиям международных стандартов качества, подтвержденного исследованиями и сертификатами», – заявила генеральный директор ООО «Паскаль Медикал» Альбина Бурнацева.

После проведенных апробаций были получены положительные отзывы на изделия резидента ОЭЗ «Дубна» от ведущих лечебно-профилактических учреждений России. Это клинический институт им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ), НИИ травматологии и ортопедии имен и Р.Р. Вредена, Областной клинический кардиологический диспансер в Рязани, Жуковская областная клиническая больница.

«В настоящее время высокотехнологичная продукция завода «Паскаль Медикал» широко представлена на отечественном рынке, в том числе, в учреждениях здравоохранения Подмосковья. Инъекционные шприцы поставляются ведущими отечественными дистрибьюторами для обеспечения потребностей госпитального и розничного направлений восьми федеральных округов России. На данный момент резидент уже вложил в проект строительства и модернизации завода около 2 миллиардов рублей», – уточнил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Хромов добавил, что мощность предприятия составляет 450 миллионов изделий в год, а уникальное оборудование и высококвалифицированный персонал позволяют выпускать медицинскую продукцию надлежащего качества по вполне доступной цене.

В планах расширить ассортимент выпускаемой медицинской продукции. Резидент намерен приступить к очередному этапу реализации проекта на территории особой экономической зоны. На 2020 год запланировано строительство второй очереди – по производству инфузионных и трансфузионных систем, с составляющими из специальных медицинских материалов.

В настоящее время уже получено положительное заключение экспертизы разработанной проектной документации и результатов инженерных изысканий.