РИАМО – 22 фев. Сотрудники полиции подмосковных Химок задержали 35-летнего уроженца Чувашской Республики, подозреваемого в краже мобильного телефона, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть УМВД России по городскому округу Химки обратился мужчина с заявлением о краже его мобильного телефона из комнаты в общежитии на улице Октябрьская в микрорайоне Сходня. Сумма ущерба составила более 27 тысяч рублей.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и доставлен в дежурную часть отдела полиции 35-летний уроженец Чувашской Республики. Мужчина дал признательные показания и пояснил, что телефон он продал, а денежные средства потратил на личные нужды», – говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого Следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

«Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – заключается в материале.