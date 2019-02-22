РИАМО - 22 фев. На востоке столицы столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль, в результате аварии пострадали пять человек, сообщил РИАМО в пятницу дежурный офицер управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«В результате столкновения рейсового автобуса и легкового автомобиля на улице Красный Казанец, 19б, пострадали пять человек», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что всех пострадавших осматривают медики, причины произошедшей аварии выясняются.