РИАМО - 22 фев. Большой концерт и праздничный прием организовали студенты Российского государственного социального университета (РГСУ) для столичных ветеранов в преддверии Дня защитников Отечества, говорится в сообщении пресс-службы вуза.

21 февраля студенты РГСУ поздравили ветеранов с наступающим праздником – Днем защитника Отечества. Программа состояла из большого концерта, а также торжественного приема в честь ветеранов и почетных гостей вечера, который провела ректор вуза Наталья Починок. Она отметила, что 23 февраля в нашей стране чествуют всех, кто защищал Россию в годы военных испытаний и защищает ее сейчас, в армейском строю мирного времени.

«В нашей стране не найдется ни одного человека, которого этот праздник не касался бы лично. Защитники Отечества были, есть и будут в каждой российской семье. Это – наша традиция, и мы – представители вузовского сообщества – должны делать все необходимое, чтобы она никогда не прерывалась», – подчеркнула Починок.

День защитника Отечества отмечается 23 февраля. Эта дата была установлена федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России», принятым Государственной думой и подписанным президентом РФ Борисом Ельциным 13 марта 1995 года.