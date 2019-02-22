РИАМО - 22 фев. В подмосковной Ивантеевке в 2019 году планируют закончить строительство двух дошкольных образовательных учреждений, в самом городе ведется активное строительство бюджетных объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев принял участие в отчетном мероприятии главы городского округа Ивантеевка Максима Красноцветова в Доме культуры «Юбилейный».

«В 2018 году введена в эксплуатацию школа на 825 мест, в 2019 году планируется завершение строительства двух дошкольных образовательных учреждений»,- сказал Тагиев.

Участие в отчетном докладе также приняли члены городского совета депутатов, ветераны, представители общественных организаций и объединений, жители городского округа.

Глава Ивантеевки рассказал об итогах социально-экономического развития округа в 2018 году, а также задачах на текущий и последующие годы.