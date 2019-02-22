РИАМО - 22 фев. В Московской области пройдет около 30 тематических ярмарок, посвященных 23 февраля, в них примут участие свыше 600 предпринимателей, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

«В эти выходные на территории Московской области запланировано к проведению 29 тематических ярмарок, посвященных празднику День защитника Отечества. <…> Посетителей ярмарок ждут качественные товары по доступным ценам, фермерская продукция, сыры, молочная продукция, колбасные изделия, гастрономия, варенье, травы, товары повседневного спроса, товары народных промыслов, ремесленного искусства», – сказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

Он добавил, что также на прилавках посетителям ярмарок предложат сувенирную продукцию, приуроченную к празднику, изделия мастеров, Ивановский текстиль, павлопосадские платки, перчатки и головные уборы, валенки, унты, изделия из шерсти, гжельскую посуду, мыло ручной работы, банные принадлежности, украшения ручной работы из полудрагоценных камней, текстиль.

Посаженников уточнил, что на большую часть товаров будут действовать праздничные скидки от 10%. Льготным категориям граждан будет дополнительно предоставлена скидка.

«В ярмарках примут участие более 600 уникальных предпринимателей Московской, Кировской, Ленинградской, Владимирской, Тамбовской, Рязанской, Тульской, Ивановской, Волгоградской, Воронежской, Омской, Калужской, Пензенской, Мурманской, Ростовской областей и Республики Дагестан, а также из Белоруссии», – перечислил министр.

Он отметил, что помимо торговли для гостей и жителей Подмосковья на ярмарочных гуляниях подготовлена насыщенная развлекательная программа, посвященная Дню защитника Отечества – музыкальное сопровождение, концерты, выступления баянистов и творческих коллективов, праздничные гуляния с полевой кухней, горячий чай, кофе, сладости, поздравления, сюрпризы и дополнительные скидки от организаторов.

«Так, например, в рамках ярмарочных мероприятий полевая кухня для всех желающих будет работать в Подольске, Наро-Фоминске, Ногинске, Власихе и некоторых других муниципалитетах», – дополнил Посаженников.

Он подчеркнул, что к празднику также подготовились многие рестораны, кафе и бары – это символика, специальные позиции в меню, скидки, мужские напитки, поздравления и так далее, магазины представили широкий ассортимент подарочных наборов (спортивные товары, парфюмерия, инструменты, банные принадлежности, шоколад с праздничной символикой и другие).

Посаженников также рассказал, что во многих парикмахерских Московской области на 23 февраля ветеранам ВОВ будут предоставляться скидки от 20 до 70%.

День защитника Отечества отмечается 23 февраля. Эта дата была установлена федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России», принятым Государственной думой и подписанным президентом РФ Борисом Ельциным 13 марта 1995 года.