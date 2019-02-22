РИАМО - 22 фев. Комиссия подмосковного УФАС России рассмотрела и признала обоснованными жалобы ООО «Прогресс» и индивидуального предпринимателя на действия ООО «Международная антикризисная компания» при организации и проведении торгов в электронной форме по продаже имущества должника, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно доводам жалоб, организатор торгов в описании лотов неверно сообщил наименование дебитора. Вместо ООО «Строймаштехнология» указал права требования к ООО «СервисТрансКлининг». В связи с неверным указанием дебитора неправомерно определены победители торгов по данным лотам.

«Выслушав доводы лиц, участвующих в рассмотрении жалоб, и изучив представленные доказательства, комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка организации торгов и признала жалобы обоснованными», - говорится в сообщении.

ООО «МАК» выданы обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений.