РИАМО - 22 фев. Свыше 33 тысяч звонков по лекарствам поступило на горячую линию Минздрава области в 2018 году, в регионе особое внимание уделяется обеспечению жителей льготными препаратами, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«По итогам 2018 году на горячую линию по лекарственному обеспечению министерства здравоохранения Московской области поступило свыше 33 тысяч обращений по вопросам выдачи лекарств льготным категориям граждан», – отметил министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев.

По его словам, большинство звонков касались вопросов обеспечения лекарственными препаратами, в частности, их наличия в аптечных учреждениях, часть носили справочный характер (график поставки, уточнения по режиму работы).

«В Подмосковье особое внимание уделяется обеспечению жителей льготными лекарственными препаратами. На сегодняшний день в Подмосковье проживает около 680 тысяч человек, имеющих право на получение государственной социальной помощи в части лекарственного обеспечения. Препараты служат для лечения социально-значимых заболеваний: онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и других», – перечислил Матвеев.

Он напомнил, что отпуск таких лекарственных препаратов в Московской области осуществляется в 320 аптечных пунктах, 15 из них работают в круглосуточном режиме.