РИАМО – 22 фев. Качественный трехлетний коньяк в магазинах должен стоить не меньше 450 рублей за полулитровую бутылку, при выборе коньяка нужно обращать внимание на этикетку и цвет напитка, сообщает kp.ru.

«На этикетке и контрэтикетке должна быть вся необходимая стандартная информация на русском языке: от наименования продукта, объема, даты производства до адреса производителя», - говорится в сообщении.

Кроме того, на этикетке может быть указано, что коньяк трехлетний, четырехлетний или пятилетний. Годы выдержки должны соответствовать названию коньяка и количеству звездочек.

По оценке Роскачества, в настоящее время минимальная розничная цена трехлетнего коньяка составляет 371 рубль за бутылку объемом 0,5 литра. По мнению экспертов, минимальная цена должна быть выше - не менее 450 рублей. В целом найти настоящий и недорогой коньяк за 500 рублей, как считают в Роскачестве, реально, цена ниже должна насторожить.

Чтобы не нарваться на подделку, коньяк следует покупать в специализированных и фирменных магазинах.

«Внимательно изучите этикетку: любое нарушение, небрежность должны стать поводом задуматься. Многие российские производители сегодня используют фирменные бутылки, поэтому стоит зайти на сайт производителя и посмотреть, как она должна выглядеть у данной марки», - добавляется в материале.

Немаловажную роль играет и цвет напитка: обычно чем меньше выдержка, тем светлее коньяк.

«Если, например, вы обнаружите, что коньяк с тремя звездочками имеет темный цвет гречишного меда, то подумайте, стоит ли покупать такой товар», - отметил главный редактор журнала «Спиртные напитки» Михаил Бедняков.

Роскачество также назвало одни из лучших марок коньяка, представленных на российском рынке, это Courvoisier, Hennessey, Martell, Remy Martin, «Бахчисарай», Camus.