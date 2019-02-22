РИАМО – 22 фев. Качественный трехлетний коньяк в магазинах должен стоить не меньше 450 рублей за полулитровую бутылку, при выборе коньяка нужно обращать внимание на этикетку и цвет напитка, сообщает kp.ru.
Кроме того, на этикетке может быть указано, что коньяк трехлетний, четырехлетний или пятилетний. Годы выдержки должны соответствовать названию коньяка и количеству звездочек.
По оценке Роскачества, в настоящее время минимальная розничная цена трехлетнего коньяка составляет 371 рубль за бутылку объемом 0,5 литра. По мнению экспертов, минимальная цена должна быть выше - не менее 450 рублей. В целом найти настоящий и недорогой коньяк за 500 рублей, как считают в Роскачестве, реально, цена ниже должна насторожить.
Чтобы не нарваться на подделку, коньяк следует покупать в специализированных и фирменных магазинах.
Немаловажную роль играет и цвет напитка: обычно чем меньше выдержка, тем светлее коньяк.
«Если, например, вы обнаружите, что коньяк с тремя звездочками имеет темный цвет гречишного меда, то подумайте, стоит ли покупать такой товар», - отметил главный редактор журнала «Спиртные напитки» Михаил Бедняков.
Роскачество также назвало одни из лучших марок коньяка, представленных на российском рынке, это Courvoisier, Hennessey, Martell, Remy Martin, «Бахчисарай», Camus.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии