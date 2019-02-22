РИАМО – 22 фев. Сотрудники Госадмтехнадзора Подмосковья очистили от снега и наледи двор перед домом ветерана Великой Отечественной войны, проживающего в частном секторе Чехова, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

С начала снегопадов Госадмтехнадзор проводит социальную акцию «Тропинка к дому», в ходе которой инспекторы ведомства и общественники помогают одиноко проживающим жителям почтенного возраста и труженикам тыла ВОВ.

«В Чехове на улице Речной тупик сотрудники надзорного органа помогли одинокой труженице тыла, 93-летней Екатерине Петровне Уколовой, которая прошла всю Великую Отечественную войну с 1941-1945 года, она также является вдовой Героя Великой Отечественной войны. Инспекторы очистили от снега и наледи дорожки, ведущие к дому, подходы к сараю, хозяйственным постройкам, а также кровлю. Помощь оказывается пенсионерке уже на протяжении года», – говорится в сообщении.

Лучшей наградой инспекторам стали теплые слова пенсионерки, которая поблагодарила участников акции за такую простую и очень своевременную помощь. Инспекторы пожелали Уколовой крепкого здоровья и пообещали еще не раз ее навестить.