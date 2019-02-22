РИАМО - 22 фев. Подмосковное УФАС России рассмотрело жалобу ООО «СерДэн Строй» на действия МКУ «Управление муниципальными закупками» и администрации городского округа Ликино-Дулево при проведении электронного аукциона на оказание услуг по комплексному газоснабжению и газооборудованию домов в поселке Мисцево и выявило нарушение в проведении аукциона, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно жалобе, организаторы торгов установили завышенные требования к товарам участников.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий администрации и учреждения и признало жалобу ООО «СерДэн Строй» обоснованной в части», – говорится в сообщении.

Также подмосковное УФАС выдало МКУ «Управление муниципальными закупками» и администрации городского округа Ликино-Дулево обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.