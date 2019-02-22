РИАМО – 22 фев. Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы сроком до 2 месяцев граждан, находящихся в запасе, сообщает в пятницу Газета.ru.

«Запасники будут проходить военные сборы в вооруженных силах России, войсках Нацгвардии, органах госохраны и Федеральной службе безопасности (ФСО)», — говорится в сообщении.

Правительству РФ и органам исполнительной власти регионов России нужно будет провести в связи с этим все необходимые мероприятия.

При этом в приказе не уточняется, какие категории запасников могут быть призваны на военные сборы.